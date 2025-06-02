中美互降關稅90日　港府料環球緊張形勢紓緩　GDP維持增2至3%

在立法會財經事務員會今日(2日)開會，財金官員交代最新的經濟狀況時，指美國在第一季內多次宣布向個別商品或貿易夥伴加徵進口關稅，更於4月宣布所謂「對等關稅」及其他多項貿易保護主義措施，導致環球貿易摩擦急劇升溫，而隨着早前中美雙方暫時互降關稅90日，財金官員認為環球緊張形勢獲紓緩，又指今年全年實質本地生產總值的增長預測維持在2%至3%。

財金官員指出，在本港經濟在第一季穩健，實質本地生產總值按年擴張3.1%，較上一季的2.5%增幅有所加快，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯增長1.9%。該官員表示，本港對外貿易表現良好整體貿易貨物出口按年上升8.4，主要受惠於外需持續及企業在美國增加關稅前提前發貨，又指訪港旅客數字上升，香港的服務輸出亦顯著按年擴張6.6%。

失業率上升，但該官員指仍處於低水平，今年2至4月經季節性調整的失業率為3.4%，就業不足率處於1.3%，全職僱員的每月就業收入中位數按年上升 6.4%，反映薪酬持續改善。在通脹方面，今年首4個月的基本消費物價通脹率為1.3%，稍高於去年第四季的1.2%，財金官員認為幅度溫和。

該官員指政府會落實《財政預算案》措施並有4項重點，分別是「鞏固市場基本面」、「而改革創新推動經濟轉型」、「開拓新市場、新機遇」及「加快北部都會區發展」，又指考慮到第一季的實際數字以及全球和本地情況的最新發展，政府將今年全年實質本地生產總值的增長預測維持在《財政預算案》公布的2%至3%。