瑪嘉烈3醫生中招涉C組輪狀病毒　本港首次發現　社區已輕微爆發

瑪嘉烈醫院早前2月疑爆奪命大腸惡菌，3名腫瘤科醫生染病，其中1名年輕醫生命殞。衞生署衞生防護中心早前公布調查結果，根據已掌握的資料，中心確認瑪嘉烈醫院腫瘤科並未出現STEC爆發，而3名醫生的疾病並沒有任何關連。經解剖及病理學檢驗，醫生遺體檢驗無法確定引發致死的病理變化的確實原因。

負責調查的港大微生物學系講座教授袁國勇表示，離世醫生的不同樣本團隊都發現C組輪狀病毒，認為有關醫生離世前病徵是由相關病毒引起，與產志賀毒素大腸桿菌爆發無關。C組輪狀病毒亦是首次在香港被發現，基因排序發現病毒並非由動物傳人，同科2名醫生身上及環境樣本亦未發現C組輪狀病毒，確認爆發不在醫院內引起。

袁國勇又指，瑪嘉烈醫院和伊利沙伯醫院2月900多份糞便樣本內，當中一名29歲女士的糞便樣本發現C組輪狀病毒，與離世醫生身上的病毒屬於同一基因型，有理由相信社區內有低程度的病毒爆發。兩個樣本的基因排序不完全相同，相信兩人的感染沒有關聯，估計是由進食未完全煮熟的食物感染。

袁指出，現時爆發仍屬輕微，現階段對病毒認識較少，文獻指病毒會令成人出現輕微腹瀉，但未有紀錄病毒引起的病情或併發症，日後會加強監測C組輪狀病毒，若有病人因嚴重腹瀉進入深切治療部時，會進行C組輪狀病毒的檢測。