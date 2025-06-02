皇后山邨食水出現黑色沉澱物 議員促請水務署盡快公布化驗結果
2025年06月02日 11:29
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水務署估計皇后山邨食水出現的黑色沉澱物是供水喉管或設備有物料剝落。
粉嶺皇后山邨食水中出現不明「黑色粒粒」，連日引起一眾居民恐慌。區議員胡景鵬今日(2日)在電台節目表示，皇后山邨居民指食水至今仍有黑色一點點，但數量已較少，而鄰近的山麗苑亦有居民反映食水出現沉澱物，不過情況較輕微，暫時未有收到商户投訴水質受影響。他促請水務署盡快公布黑色沉澱物化驗結果，又指水務署食水濾網與屋邨有一定距離，擔心沉澱物抽進住户喉管，應再檢視所食水所經之處有無沉澱物，他同時建議居民將家用濾網沖洗後再使用，有問題時再通知水務署。
水務署署長黃恩諾今日(2日)在另一個電台節目表示，估計黑色沉澱物是供水喉管或設備有物料剝落，屬惰性物料，不會對人體構成危害，署方正調查會否由外來水管引進，亦與房署檢查供水系統其餘部分會否出現類似風險。
黃指，經過連日沖洗，皇后山邨食水中出現的黑色沉澱物已大致移除，以較微小的濾紙檢測，亦見不到有黑色沉澱物，水樣本水質正常，可以安全飲用，但有沉澱物可能仍藏在單位水管，呼籲市民在每日用水前先開水沖洗約2分鐘。署方日後會在屋邨陸續安裝水質監察傳感器，實時監測水質變化，相信可監測到相關黑色沉澱物，以便即時進行清洗。