皇后山邨食水出現黑色沉澱物　議員促請水務署盡快公布化驗結果

粉嶺皇后山邨食水中出現不明「黑色粒粒」，連日引起一眾居民恐慌。區議員胡景鵬今日(2日)在電台節目表示，皇后山邨居民指食水至今仍有黑色一點點，但數量已較少，而鄰近的山麗苑亦有居民反映食水出現沉澱物，不過情況較輕微，暫時未有收到商户投訴水質受影響。他促請水務署盡快公布黑色沉澱物化驗結果，又指水務署食水濾網與屋邨有一定距離，擔心沉澱物抽進住户喉管，應再檢視所食水所經之處有無沉澱物，他同時建議居民將家用濾網沖洗後再使用，有問題時再通知水務署。

水務署署長黃恩諾今日(2日)在另一個電台節目表示，估計黑色沉澱物是供水喉管或設備有物料剝落，屬惰性物料，不會對人體構成危害，署方正調查會否由外來水管引進，亦與房署檢查供水系統其餘部分會否出現類似風險。

黃指，經過連日沖洗，皇后山邨食水中出現的黑色沉澱物已大致移除，以較微小的濾紙檢測，亦見不到有黑色沉澱物，水樣本水質正常，可以安全飲用，但有沉澱物可能仍藏在單位水管，呼籲市民在每日用水前先開水沖洗約2分鐘。署方日後會在屋邨陸續安裝水質監察傳感器，實時監測水質變化，相信可監測到相關黑色沉澱物，以便即時進行清洗。