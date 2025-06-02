經濟疲弱滿街「吉舖」　政府：助企業轉型　辦活動吸旅客

中小企融資困難，社福界議員狄志遠今日(2日)在立法會一個相關委員會上指出，現時市面有很多店舖「閂咗門」，讓人認為市道氣氛冷清，關注政府如何協助企業。他認為現時經濟已稍為好轉，關注政府會否調整對社福界的資源削減，重申業界已經「冇肥膏」。

財金官員指對街上店舖結業情況「好上心」，又指現時本港有轉型過程，港人消費模式改變，期望隨着市場轉變租金會回落，政府亦有升級轉型相關的資助，又指社福界和政府均受「加強版財政整合計劃」影響，政府會「動態評估」在資源上適當考慮。

失業率上升，議員鄧家彪認為未來數月或繼續上升，指目前「重災區」是低技術服務業勞工，年齡偏高者「無咗份工點算呢？」他認為現時建造業、服務業失業率高，但現時沒有針對服務業設輸入外勞限額。他指若市民認為就業朝不保夕，會更審慎消費，影響內需。財金官員指勞工政策以本地人就業優先，亦會保障本地就業工人收入。他說政府有留意相關情況，勞福局會小心評估工友收入情況。

議員鄧飛指創新科技帶動經濟同時會增加貧富差距，情況非本港獨有，關注政府如何在發展高端創新科技同時，讓市民分享經濟連帶牽動效應。財金官員說，國際金融中心凸顯貧富懸殊是「普遍」，政府在社福、勞福方面有不少工作，認為重點是協助基層家庭孩子，目前有在學校引入科技。

另一議員吳傑莊認為市面仍有信息認為經濟疲弱，零售餐飲業期望能夠「做多啲嘢」。他又以全港戲院日為例，有聲音擔心優惠會「吸咗其他日子消費」，關注政府是否讓更多措施，讓市民感到經濟回暖。他又指出美方近日舉辦虛擬資產相關峰會，希望將虛擬貨品變成戰略資產，關注政府如何應對。

財金官員回應指政府今年有舉辦不同盛事及體育活動，認為現時訪港遊客增長「相當快」。該官員表示，本港經過黑暴及疫症後，歐美旅客減少，而今年增長顯著，政府會舉辦不同類型活動，例如即將會有人工智能機器人及虛擬資產相關活動。在虛擬資產發展方面，該官員認為金融創新有很多機會，同時要警惕風險，目前正行虛擬資產交易所發牌機制，當局取態為「積極、促進」。