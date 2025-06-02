雲南暴雨斷路近6千人受災　廣東再迎強對流天氣

周一（2日）是內地端午假期最後一天，南方強降雨區域有所南壓，華南多地雨勢較強，廣東再迎強對流天氣，中央氣象台當日上午繼續發布暴雨藍色預警和強對流天氣藍色預警。雲南省連日暴雨，已造成當地多幢房屋受損，多條道路中斷。華北、黃淮等地則將開啟升溫模式，30℃以上的區域增多，未來兩天局部地區更可能有高溫冒頭。

據預測，周一上午8時至周二（3日）上午8時，福建、廣東、廣西、雲南、西藏及黑龍江等地部分地區有大到暴雨，其中廣東中部或有100至140毫米大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。福建東部和南部、雲南東南部、廣東中南部等地小時雨量或大於50毫米，黑龍江、吉林、遼寧等地部分地區料有10級以上雷暴大風，遼寧中西部更可能出現龍捲。

受季風氣流影響，雲南省迪慶州、怒江州多地連日出現連續強降雨、局部暴雨天氣，當地正全力組織搶險救災。截至周日（1日）晚8時，災害已致怒江州1,652戶5,885人受災，貢山縣27間房屋受損，16座橋樑受損或被沖毀，97處道路中斷，部分農作物及養雞場、豬圈、魚塘等設施受損，獨龍江景區、貢當神山觀景台臨時關閉。迪慶州亦有多個路段發生塌方、泥石流、山洪等自然災害，導致交通中斷。梅里雪山景區內多處發生山洪，景區緊急疏散逾300名遊客，並臨時關閉景區。