有議員反對中九龍繞道收費　斥每條道路都收交通費變天價

將於今年底落成的中九龍繞道亦在探討收費之列，惟具體方案未定，引起關注。立法會九龍中地方選區議員楊永杰反對收費，質疑收費的必要性外，並促請政府優先考慮市民的負擔能力，避免把隧道虧損全數轉嫁市民。

運輸及物流局局長陳美寶早前透露有些隧道多年沒有加價，會率先考慮作出調整，包括香港仔隧道、城門隧道等。同時，中九龍繞道等新道路即將落成，當局會探討是否收費，以達致交通管理及成本回收的平衡。當局預計於6月下旬向立法會交代收費檢討詳情。

楊永杰明確反對中九龍繞道收費，指繞道主要為紓緩加士居道的交通擠塞，是市民通往油尖旺區的必經之路。他指中九龍繞道若收費，市民或會選擇原有道路，無法有效解決塞車問題，收費的必要性成疑。他強調隧道建設應以服務市民為先，收回成本雖合理，但政府不應以此為主要原則，漠視市民的承受能力。

他進一步指出，若香港仔隧道及城門隧道的收費調整幅度過高，他將聯同相關議員向政府反映市民的負擔能力，爭取下調收費。他批評若每條道路都要收費，市民的交通費用將成「天價」。政府庫房或隧道虧損的問題，不應全數由市民承擔，特別在市民缺乏交通選擇的情況下，應以不加價為原則。

他促請政府在制訂收費方案時，充分考慮市民的經濟壓力，並在6月下旬的立法會會議上公開透明交代收費標準及理據。