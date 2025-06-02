強積金全自由行能否改變每年轉變一次 　當局指頻繁轉移未必好

當局正推進「強積金全自由行」。有議員關注未來分兩階段階段實施，為讓市民對實施日期感到混亂。當局指公眾諮詢有較多意見希望盡早落實，認為分階段實施能讓部分僱員盡早受惠。亦有議員關注能否改變每年可轉移一次的規定。當局認為強積金是長線投資，因此頻繁或小額轉移「未必是最好」。

財經事務及庫務局副秘書長(財經事務)高怡慧今日(2日)在立法會財經事務委員會上表示，「強積金全自由行」讓僱員透過積金易平台，將僱主供款轉移到自選項目，長遠期望提高市場競爭。她表示，積金局早前完成為期一個月的諮詢，勞工界和僱主普遍認同，加強計劃成員對僱主強制性供款的選擇權；該確保取消「對沖」安排能平穩實施；確保制度效率，共3個原則。 她指當局建議分兩階段完成立法工作，今年先以「先訂立後審議」方式修訂《強制性公積金一般規例》附屬法例，再於2026年內展開餘下的修例工作。

保險界議員陳健波指出，業界認為不分首階段、次階段，能讓宣傳更集中，亦能減低複雜性，期望當局再考慮。高怡慧回應指積金易平台需要系統提升，公眾諮詢有較多意見希望盡早落實，未來介紹會方案是會留意。委員會主席李惟宏關注過去在公眾諮詢中反對的意見為何。高怡慧指「無咩聽到啲反對意見」，主要圍繞分階段實施的問題。

另一議員吳傑莊關注現時金融市場瞬息萬變，關注能否改變每年可轉移一次的規定。高怡慧指公眾諮詢中80%回應認為可沿用「半自由行」的方式，亦滿足大眾需求。她指強積金是長線投資，因此頻繁或小額轉移「未必是最好」。