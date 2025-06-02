蔡天鳳碎屍案前家姑涉妨司法開審　蔡母報警遭鄺港智爆粗大鬧

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，6人被起訴，其中鄺姓前夫、前家翁及前大伯被控謀殺罪，前家姑則被控妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。前家姑否認控罪，她的案件今（2日）在區院開審。控方指，前家姑事後曾自認「身有屎」。蔡天鳳母親作供時則自爆會稱呼蔡做「寶貝」，兩人每日都會聊天。前年蔡失去聯絡，鄺氏一家告訴她「唔使急」。她覺得奇怪，同晚她報警。鄺港智知悉後即「爆粗」，鬧她為什麼要報警。

現年65歲被告是死者的前家姑李瑞香，她報稱為退休人士。控方開案陳詞指，案發後被告曾致電張燕花，承認沒有對警員講出事實，因為她有難言之隱，謂「我身有屎呀嘛」、「我哋要遮掩」、「唔可以好似你咁咩都講」。控方會依賴相關錄音錄影片段舉證。

接着，蔡天鳳的母親張燕花出庭，以控方證人身份作供。張稱，她在內地出生，早年來港定居；蔡天鳳是大女，兩母女每日都會聯絡，她稱呼蔡做「寶貝」。2013年，蔡天鳳跟鄺港智結婚，誕下一對子女。蔡天鳳購下嘉道理道117號一樓單位讓子女居住。數年後蔡跟鄺港智離婚，並跟譚方駿結婚。張形容，自己跟鄺氏一家關係好好，經常見面。

張續供稱，2023年2月21日下午，她仍有跟蔡透過微信互傳語音訊息。惟之後蔡卻沒再回覆。她曾聯絡鄺氏一家，惟他們都說「你放心啦，成年人佢會返嚟啦，唔使急嘅」。同晚約11時，張前往報警。當鄺港智得知她報警後，就罵她「x街啦，報警點解唔通知我」，她說「阿囡係好有交帶嘅人，你全家都唔關心」。

案件編號：DCCC 140/2024