四眼男冒警兜售緝私貨iPhone　尖沙咀鐘錶店失7500元

尖沙咀發生懷疑冒警騙案。一名四眼男子於上周三(5月28日)到九龍公園徑一鐘錶店，向姓馬(47歲)東主聲稱自己為警員，手上有一批緝私得來的iPhone 16Pro，可以優惠價售賣給他。馬對男子的身份深信不疑，向其支付7,500港元購買2部iPhone，豈料四眼男收款後即失去聯絡，馬懷疑被騙，於是報案求助。

涉案鐘錶行在上址經營26年，馬在父親過身後接手經營，他表示上周三約下午1時30分，四眼男走到店舖認親認戚，並斯斯文文睇錶，言談間聲稱是其父親老朋友。馬即時想起十多年前，確實有一名警員在店舖一帶巡邏，與其父親相當熟稔，遂誤認對方就是該名警員。

因此，四眼男立刻冒稱是該警員，更稱要交手機給客人，剛巧行經上址而詢問是否要貨。四眼男又謂，該些手機屬於走私貨，他駐守緝私隊，收了手機後透過內部散出去，並稱手機是iPhone 16 Pro，只有金色及黑色兩款。馬正想購買手機給母親做生日禮物，因此付錢而上當。

事後，馬直言衰貪心，隨便信人而受騙。在事件曝光後，四眼男致電給他聲稱誤會，願意將貨款歸還給他，馬亦對事件不作追究。