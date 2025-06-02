文件揭疑留地建私樓　南大嶼等22公頃土地被毀　環團憂變地產項目

綠色和平聯同本土研究社今日（2日）發表報告《旅見不善》，揭露南大嶼、尖鼻咀、流浮山和白泥約22.4公頃具生態價值土地遭破壞，面積逾維園，涉及郊野公園及海岸保護區。報告指，尖鼻咀生態旅遊片區文件中，建議可建私人住宅地面積圖示比文字所述多9.5公頃，納入疑似發展商土儲，令人憂生態旅遊淪為地產項目。團體促政府訂立清晰保育框架，撤回住宅發展。

報告顯示，鄰近長沙的海岸保護區逾半公頃遭鏟挖，八成半涉霸佔官地。芝麻灣郊野公園1.5公頃生態地被倒泥，現成私人營地，執法不力。白泥5.7公頃棕地獲批改劃，與保育方針矛盾。綠色和平項目主任夏淳權批評，東壩旅客爆滿已暴露生態旅遊政策不足，僅增交通班次如「止痛藥」，難掩政策真空危機。團體指，尖鼻咀文件暗藏誤導，10.5公頃住宅面積圖示達31公頃，疑為私樓預留空間。

本土研究社黃肇鴻警告，國際案例如新加坡萬泰野生動物園及塞浦路斯保護區縮減，顯示私樓主導破壞生態。香港若依賴發展商投資，恐步後塵，淪為科學園翻版。團體促政府參考國際標準，設基線生態調查及環境承載上限，確保生態旅遊惠及社區而非地產商。