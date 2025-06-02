地產富商子認販毒　今處理求情陳詞　還押至7.28判刑

老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子鄒漢光，曾因多次惹上涉及毒品及其他性質的罪行而出入監房。約兩年前鄒捲入毒品案，獲准保釋期間，於又再因在西半山住所販運市值7,000元的冰毒、可卡因等而被捕。他早前承認販毒及管有第一部毒藥罪，今（2日）在區院處理求情陳詞。法官押後至7月28日判刑，被告續還押。

67歲被告鄒漢光，報稱已退休。辯方說，已向被告解釋戒毒所報告，被告接納並同意內容。今日庭上透露，被告過往有11項刑事定罪記錄，當中6項與毒品相關，其中兩項為販毒案底。2010年曾因販毒被判入獄16年。他除了本案外，還正牽涉另一宗販毒案，牽涉冰毒、可卡因及草狀大麻，該案會轉介高院審理。資料顯示，案件會在6月16日進行提訊日。

同意案情稱，2023年9月19日下午，警員在被告位於西半山住所外的後樓梯埋伏，同晚截停被告。警員於被告的單位檢獲一個電子磅、逾20個透明可再封膠袋、載有10片片劑的兩排錫紙包，以及載有晶狀固體和草狀物體等物品的膠袋。政府化驗師檢驗證實，警員檢獲的物品內含約7.77克甲基苯丙胺鹽酸鹽（冰毒）、7克草本形態大麻、0.96克可卡因、49.3克尼古丁；被告亦管有10片抗精神疾病藥物氯氮平的片劑。而上述毒品當時市值約7,044港元。

案件編號：DCCC 101/2024