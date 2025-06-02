跨部門荃灣打擊賣淫活動　兩周拘捕45人

執法部門於5月14至30日執行「火狼」行動，打擊荃灣區的賣淫活動，以涉嫌干犯「違反逗留條件」、「為不道德目的而唆使他人」、「經營無牌按摩院」、「經營賣淫場所」、「租客等准許處所用作賣淫」及「依靠他人賣淫的收入為生」等罪，拘捕2男43女共45人(25至59歲)，包括2名本地男子、11名本地女子及32名持旅遊簽證女子。大部分妓女經同鄉、朋友或網上群組介紹，租用區內單位提供非法性服務。

執法部門表示，該些賣淫場所以3種模式營運，一是直接向業主、或以租上租形式租用單位，再到街頭拉客，然後帶客人上單位提供性服務；二是在違反逗留條件下租用單位提供「一樓一」服務；三是以按摩師身份提供非法按摩及非法性服務。由於該些賣淫場所貼近民居，對居民造成滋擾，故此執行今次行動。

行動中，警員喬裝嫖客放蛇搜證，並聯同入境處多次掃黃，搗破多個非法賣淫單位。被捕疑犯當中，2男4女為非法按摩院管理員，他們招聘及指使技師提供非法性服務，從中收取收益。其中一名被捕本地女子為房東，將劏房日租予內地女子賣淫，並向其提供潤滑劑、避孕套等賣淫工具，同時協助她們「睇水」，以便她們在街頭拉客。因此，該本地女子涉嫌「租客等准許處所用作賣淫」及「依靠他人賣淫的收入為生」被捕。

執法部門指，除提供非法性服務的人外，在背後操控或協助，包括提供場所或用具等，均可能犯法。根據《刑事罪行條例》第144及145條，身為處所租客、佔用人或掌管人，准許或容許處所全部或部分經營作賣淫場所，或經常用作賣淫，均屬違法，一經定罪可判囚7年。