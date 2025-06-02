美售台F16V戰機進度再延誤　今年交付僅個位數

近日傳出台灣向美國採購的66架F16V戰機，今年交機不如預期，只有個位數。台媒周一（2日）引述軍方官員證實，美方今年交機進度將延誤，明年底能否如期交運全部數量，要看美方態度，如努力應可依約達成，變數在戰機系統整合可否如期完成。台軍另陸續換裝對美採購的新型打擊儎台，繼去年底接收首批38輛M1A2T主力坦克後，第二批42輛料本月底抵台，近日疑在社交媒體曝光。

美方交付進度持續落後，外界非常關切能否於明年底全數交機。台防務部門多次表明，會確實管制F16V戰機在明年完成生產，並於同年底前交運返回。但消息指出，台方採購的是由F-16C/D型研改，另增加對地攻擊能力，戰機系統需整合，導致交機進度延後。台軍內部對明年底能否一口氣交運所有戰機雖抱持懷疑，但目前尚有一年半時間，故仍盼美方如期交運。

台軍官員透露，台灣採購的畢竟非百架以上數量，美方若加把勁，應可克服問題，如期交運。報道指出，美國廠商已撤換兩名專案經理，台灣空軍派駐美廠商的聯絡官也換人，美方並要求廠商須按月向美軍空軍司令部報告，空軍原本樂觀篤定，但首架機出廠並不順利，至3月底才交付一架，軍方已心裏有數。