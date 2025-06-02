皇后山邨食水「慌」　議員關注即時處理及通報機制　促覓根治方法

近日粉嶺皇后山邨出現水質問題，有多名居民使用濾水器後發現濾芯充滿黑色沉積物，擔心食水不能飲用。有議員今日（2日）在立法會房屋事務委員會向房屋署查詢相關事故，關注當局是否可以有機制可即時處理及通報全邨，又稱事故未必是個別事件，促署方找到「治標又治本」的方法。

議員梁文廣表示，近日皇后山邨食水出現問題，有多名居民發現食水有黑色沉積物，擔心食水不潔；他指事件未必屬個別事件，水務署亦已說明應非街喉問題，或與屋邨內的供水系統有關，關注當局以後會否有機制可應對供水系統的問題，及是否有「治標又治本」的方法解決水質問題。

此外，議員陳學鋒關注公屋維修與使用物料的問題，認為會否有物料較易耗損，令維修次數增加，若該物料有問題房署會否轉用其他物料作維修，希望署方能有採購質量指標及相關維修物料質素的數據可以提供。陳又關注，在全方位維修計劃下，若房署人員入屋家訪視察時，發現垃圾屋或有濫用公屋的情況，將會如何處理。

房屋署副署長(屋邨管理)楊耀輝回應議員提問時表示，今早水務署署長已有清楚交代事故，而皇后山邨樓齡較新，故該些黑色沉積物的物質來源是哪裡，則仍需要再作調查。至於若家訪時發現租戶有垃圾屋或有濫用公屋的情況，房署人員會通知租務部的人員作處理。