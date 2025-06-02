指外勞搶飯㱧　建造飲食屬重災區　勞工界促調節輸入上限

本港在2023年起實施「補充勞工優化計劃」以來，累計輸入超過5.4萬名外勞，若計及其他行業的輸入勞工計劃，過去兩年輸入勞工總量更超過7.5萬人。勞工界別認為大量外勞湧入嚴重衝擊本地基層就業市場，更指建造業和飲食業是「重災區」。他們提出8項建議，促請政府調節輸入勞工上限，保障本地工人優先就業。

3名勞工界議員連同3名勞顧會僱員代表，上月底約見勞工及福利局局長、勞工處副處長及勞工處助理處長。會面中勞工界提出，有工友反映，部分僱主因輸入外勞而解僱本地員工，或要求長工轉為散工，導致工時縮減、收入驟降，嚴重影響家庭生計。

勞工界向當局提出8項建議，期望政府保障本地工人優先就業。相關建議包括盡快檢討「補充勞工優化計劃」，因應不同行業的實際就業情況和人力需求，調節輸入勞工上限；考慮恢復26個工種的申請限制，凍結已批出相關工種的外勞名額，新申請要待現有合約完結後，有名額時再作審批；訂立輸入外勞煞停機制，對失業情況嚴重、工資收入受壓的行業和工種，凍結並逐步削減輸入勞工名額。

他們又要求積極發揮勞顧會的監察作用，定期公開輸入勞工的企業資料，包括每月公布申請輸入外勞數據、政府審批情況等，增加資訊透明度；檢討及優化輸入勞工配額不少於1：2的人手比例的規定的執行情況，加強巡查監督。

此外，又建議對外地勞工取替本地僱員的違規行為作出嚴厲制裁；在計劃實施及檢討期間諮詢受影響的行業工會意見，了解本地工人就業情況；確保輸入勞工薪酬不低於本地行業工資中位數，防止勞工計劃被濫用；積極推動就業優先政策，採取更多具針對性的鼓勵就業措施，充分發掘和釋放本地潛在龐大的勞動力；穩定薪金水平和工資合理增長。