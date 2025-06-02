議員關注舊商場禁煙區情況　憂二手煙飄入室內

政府致力在短期內落實「控煙十招」，立法會審議《2025年控煙法例(修訂)條例草案》委員會今日(2日)召開會議，有議員關注禁煙區情況，指有部分舊式商場有走廊有瓦遮頭並非密封，故吸引煙民到場吸煙，「吸煙吸到相當犀利」，又指二手煙會飄入室內；又關注禁止向18歲以下人士提供傳統吸煙品的定額罰則的原則。

議員陳凱欣關注禁煙區情況，指出有部分舊式商場如美孚萬事達廣場、荃灣南豐中心及沙田好運中心，興建時沒有安裝冷氣，其一樓外圍是為個通風的走廊，但走廊屬有瓦遮頭，非完全密封，不符「室內」的定義，又指二手煙會飄入去室內。當局回應指，最初立法時室外未劃入禁煙區，指原意是室外通風較好，令二手吸煙情況「無咁影響其他人」，但本港有不同時期興建的建築物，在「室外」但通風亦差，會受到二手煙影響，所以局長有權力可把某地方劃為禁煙區，屆時或可補漏洞。

陳又關注，條例列明對於情節相對輕微的定額罰款為3,000港元，她認為所有青少年吸食第一口煙草產品均不是輕微，質疑條文用字不當。當局指，定額罰款只適用於情節最輕微的個案，包括簡易程序上，即提供不多於19支的少量數目香煙作非商業用途；當情節相對嚴重，便會透過簡易定罪程序，最高罰款為一萬元或以上，可見有較高額罰款及法定程序規管更嚴重個案。