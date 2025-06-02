嚴防戰略礦產非法外流　全國多地加強管控

內媒周一（2日）報道，全國多地多措並舉、加強管控，嚴防戰略礦產非法外流。國家出口管制工作協調機制辦公室組織多部門上月12日開會指出，戰略礦產出口管制事關國家安全和發展利益，加強出口全鏈條管控是關鍵。各部門、各地方要密切跟蹤戰略礦產流向，強化資訊研判共享，及時做好預警和相關處置。

國家出口管制工作協調機制辦公室《加強戰略礦產出口全鏈條管控工作總體部署》按流程審批後印發實施，貴州將嚴格按照部署分工，做好相關工作。湖南省相關主管部門表示，將認真落實屬地監管責任，對湖南戰略礦產出口企業進行系統摸排並建立台帳，指導企業加強合規制度建設，提高企業合規意識和能力，確保管控措施落實到位。

廣西將持續做好國家戰略性礦產勘查開採的監督管理，加大對無證開採、越界開採、以採代探等非法採礦行為的查處力度，堅決防止非法開採戰略性礦產非法外流。其中，廣西梧州市和廣東雲浮市已建立打擊整治礦產資源違法行為跨區域協作機制。江西、雲南相關部門也表示，將按職責分工不折不扣抓好各項工作落實。