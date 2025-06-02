4月零售銷貨跌2.3%　累挫14個月　今年首4個月跌5.6%

香港零售業寒冬持續，政府統計處今日(2日)發表最新的零售業銷貨額數字顯示，上月的零售業總銷貨價值的臨時估計為289億港元，較去年同月下跌2.3%，已連續14個月錄得下跌。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值下挫5.6%。

在今年4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億港元，較去年同月下跌3.5%。今年3月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月下跌0.5%。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.2%。

扣除其間價格變動後，今年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌3.3%。今年3月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月下跌4.7%。與去年同期比較，今年首四個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌7.2%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年4月與去年4月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌2.4%；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值下跌1.7%；服裝下跌5.6%；汽車及汽車零件下跌53.4%；燃料下跌12.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌5.1%；傢具及固定裝置下跌16.7%；以及眼鏡店下跌0.2%。

另一方面，今年4月與去年同月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升13.4%。其次為藥物及化妝品，銷貨價值上升7.2%；食品、酒類飲品及煙草上升3%；電器及其他未分類耐用消費品上升1.6%；百貨公司貨品上升2.1%；書報、文具及禮品上升11.7%；以及中藥上升3.8%。

政府表示，近月零售業的表現呈回穩跡象，指4月的跌幅進一步收窄，儘管今年復活節假期較遲來臨，今年在4月中，上年在3、4月之間，導致當月更多居民離港外遊。展望未來，政府積極推動旅遊業及盛事項目將有助刺激消費市道。本地就業收入上升和內地經濟持續穩步增長也將提振消費氣氛。這些因素將對零售業有支持作用，雖然在宏觀經濟環境的不確定性下，消費模式持續轉變和企業間的競爭仍會對業界帶來挑戰。