就不小心駕駛罪成上訴　林作獲撤銷定罪及刑罰

以「香港抽水王」自居的林作，2022年6月駕駛私家車至停車場時撞柱，事件中沒有人受傷，但他就因此事被票控一項不小心駕駛罪。經審訊後被裁定罪成，判罰2,000港元，他不服定罪提出上訴，高院今（2日）頒判詞，裁定林作上訴得直，定罪及刑罰撤銷。林作在Facebook 發文指「正義或許遲來，但永遠不會缺席」，形容自己「沉冤得雪」。

林作面對的傳票控罪指，被告於2022年6月10日，在皇后大道中2號長江集團中心停車場地下至地下1層，不小心駕駛一輛私家車。上訴得直後，林作在Facebook發貼文，說「正義或許遲來，但永遠不會缺席。而我，一直對香港的法治，充滿信心。更知道該如何應對。我永遠會堅持到底，去到終審法院，用盡金錢，也會將官司進行到底。而我一直都知道，我會贏」，又說「這就是我的實力」。

高院法官在判詞指，原審裁判官錯誤應用「事情不言自明」（res ipsa loquitur）的法律原則。觀看閉路電視片段後，無法確定林作駕車時是否誤判轉彎時間，無法確定撞柱的原因。本案沒有足夠證據證明林作不小心駕駛，故裁定林作上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。

案件編號：HCMA139/2023