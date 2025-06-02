破蒙古扒竊黨拘5人　巧妙掩護遮視線　極速開袋偷財物

上周六(5月31日)，一名72歲男子在青衣城二期商場乘搭扶手電梯期間，其背囊被人暗中打開，損失載有現金、身份證、回鄉卡及銀行卡等物品的錢包。警員接報到場，翻查閉路電視影片，隨即鎖定2名涉案男子，發現他們連同另外2男1女，案發前有高度可疑的互動。初步相信，他們是有組織的扒竊小組，專門在人流密集的地區，挑選長者及鬆懈市民落手。

根據調查，該小組有人員負責「睇水」，暗中觀察目標人物，並留意周圍有無保安人員，確保環境安全；另有成員負責掩護，他們會貼近事主身邊，利用身體或頸巾、報紙及袋等物品，巧妙遮擋事主的視線及途人目光，製造視覺盲點；落手的成員趁同黨製造掩護的一瞬間，極速打開事主的背囊或手袋，「神不知鬼不覺」地偷走內裏的錢包或貴重物品。整個扒竊過程在數秒內完成，手法非常純熟老練。調查亦發現，該5人全部入住青衣區一酒店，分別租用兩個房間，相信是作為匿藏及集合地點。

警員經部署後，案發當晚於上述酒店房拘捕5人(29至42歲)，涉嫌「盜竊」、「串謀盜竊」及「違反逗留條件」，同時檢獲他們在案發時穿着的衣物、手機、八達通等證物，並於其中一人的斜孭袋內搜出一個名牌錢包，相信該錢包是屬於一名30歲的男受害者，他的財物在兩周前於新墟街市遭人扒竊。

被捕人士全部是蒙古籍人士，屬朋友關係，其中一人逾期居留2個月。警員及後翻查紀錄，揭發其中一名男子與早前一宗發生於尖沙咀的扒竊案有關，顯示他並非首次來港犯案。

執法部門相信，該集團仍有涉及其他案件，部分受害人可能因損失財物價值不高，或事後無即時察覺，因而未有報案。調查人員呼籲，如有市民今年在港九新界任何地方遇到類似的扒竊案，請盡快與該部門聯絡。