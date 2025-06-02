涉串謀助工程公司「三跑」工程中標　機管局前總經理獲100萬回佣

香港機場管理局一名前總經理涉嫌於兩年間，串謀一名工程公司董事及一名鋼鐵供應商的職員，協助該工程公取獲得一項機場「三跑」工程分判合約，3人其後被廉政公署落案起訴。3人今(2日)於區院各否認一項串謀使公職人員接受利益罪，案件隨即開審。控方指，該機管局前總經理曾安排該工程公司董事等人跟機管局人員開會商討涉案工程，最終該公司中標該工程。控方指該前總經理在事件中獲得該公司董事100萬港元報酬，收錢方法包括在一酒家梯間交收。

3名被告分別是殷國強(62歲、機管局前總經理)、李錦安(62歲、多金鋼結構工程有限公司董事)及屈紀章(56歲、日鉄物產（香港）有限公司總經理)，而日鉄物產被指跟「多金鋼」有合作關係。控方指，殷國強於2020年10月中，安排李錦安、屈紀章、機管局人員及工程總承建商代表等，在涉案工程的工地辦公室會面，各人在會上同意由「多金鋼」提前準備涉案安裝「臨時鋼平台」的工程。同年11月，工程總承建商正式邀請「多金鋼」就工程提交標書，其後「多金鋼」中標，最終涉及「多金鋼」的部分工程在2021年5月完工，「多金鋼」獲承建商支付約3,900萬港元工程費用。

控方續指，李錦安及屈紀章等曾於2020年11月商討應否就涉案工程向殷國強分錢，當時李同意預留300萬港分給屈及殷等人，殷之後得悉此事後曾給予類似「哦」作回應。控方指，殷最終獲李給予約100萬港元報酬，眾人曾在WeChat討論分錢，有關信息亦以「蘋果」代表金錢，而殷亦曾在鯉魚門一間酒家的梯間交收涉案的報酬。

案件編號：DCCC 583/2023