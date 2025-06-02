社區調解服務　沙田零宗大埔僅1宗　政府：唔知點解

本港近年大力發展社區調解。有議員發現2022至2023年沙田區和大埔區民政事務處的調解服務使用數字，分別只有零宗和1宗個案，認為調解要有市場才能持續。當局直言「咁我真係唔知（點解）」，但認為近期數字較樂觀，亦反映市民願意嘗試。

立法會司法及法律事務委員會今日(2日)討論社區調解先導計劃。議員江玉歡指剛剛完成博士論文研究相關事宜，發現民政總署過去亦有類似調解服務，但發現2022至2023年，沙田區和大埔區使用免費調解服務使用數字，分別只有零宗和1宗個案，認為調解需要有市場，如「無人去」則未必有持續性。

當局笑言，「點解之前某啲計劃個成功率好似出奇地令人失望，咁我真係唔知，但係最近啲數字又令人有少少樂觀喎。」當局舉例，西九的小額錢責審裁處近期成功率達60%，當局又合作的網上調解服務亦處理20宗案件，反映市民願意嘗試。

議員鄧飛關注培養物管人員學習條解會否與其本身職責有牴觸。他認為假設屋苑住戶有爭端，讓物管、保安人員協助調解，住戶或認為「關你咩事呀？」他又認為調解未來或有助學校處理校本投訴，培養社會風氣。

當局認為執行大廈公契時，住戶有爭端時「第一個都係搵管理處」，因此認為物管、保安人員掌握調解技巧一定有幫助。當局指計劃目的並非讓相關人員成為真正調解員，而是學習當中技巧和背後精神意義，因此基本技巧重要。至於會否在教育範疇使用調解，當局指如有資源期望將調解滲透各階層。

另一議員梁子穎關注很多時候訴訟其中一方不願意調解，另一方就被迫不能使用調解，關注能否加入懲罰。當局指現時如沒合理理由拒絕條解，「就算你贏單官司，個法庭都可以都可以唔畀律師費你，或者原本畀100蚊，我都可以扣你一半。」