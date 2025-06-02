臨床試驗超越美　美前官員憂華成製藥霸主

美媒引述研究機構Globaldata報告指，中國在藥物臨床試驗方面已超越美國，愈來愈多中國實驗性藥物獲得授權，並吸引西方製藥巨企加碼投資，成為全球生命科學競賽的重要轉捩點。美國前官員警告，中國以後恐怕成為製藥霸主。

據報道，中國生物科技臨床試驗數量超越美國，在生命科學研發領域也出現快追上美國的情況。統計數據顯示，去年中國在世界衞生組織國際臨床試驗註冊平台（WHO ICTRP） 登錄逾7,100項試驗，美國則約有6,000項。物業顧問公司世邦魏理仕（CBRE）報告指出，過去10年中國製藥與醫療技術專利增加379%，去年底北京、上海在建相關實驗室與研發中心冠於全球，排第三的美國波士頓有明顯數量差距。

在美國總統特朗普首個任期時任食品及藥物管理局（FDA）局長的戈特利布（Scott Gottlieb）早前撰文指，當美國藥廠向中國取得藥物授權時，原可用於加強本土創新重鎮的資金便會流向中國；認為美國生物科技產業本為世界稱羨，但如不審慎應對，未來所有藥物可能都變成中國製造。