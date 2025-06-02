59歲漢染產志賀毒素大腸桿菌　防護中心料屬社區感染源頭未明

衞生署衞生防護中心今日(6月2日)正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染散發個案。59歲男子感染產志賀毒素大腸桿菌，潛伏期的初段曾經在社區進食，但因現時的身體狀況，未能提供資料。防護中心認為病人較大機會在社區受到感染，然而源頭未能確定。

一名59歲、過往健康良好的男子，他於4月28日起因急性神經系統疾病到將軍澳醫院急症室求診，同日被轉送廣華醫院神經外科病房留醫。他於5月9日出現出血性腹瀉，他的症狀經治療後已於同月12日起舒緩，但因急性神經系統疾病而需繼續留院，目前情況穩定。他的家居密切接觸者沒有出現病徵。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

中心初步調查顯示，病人在潛伏期的初段曾經在社區進食，包括曾光顧食肆及在家中進食外購食物。中心已透過其同住家人詳細了解病人在家中曾進食的食物及烹煮過程，未有發現任何高風險因素。然而，病人因現時的身體狀況，未能提供有關曾光顧食肆的任何資料。鑑於病人的部分潛伏期留院，為審慎起見，中心人員已到廣華醫院視察和調查感染源頭。

曾與該病人在同一病房留醫的其他病人和在該病房工作的醫護人員均沒有出現相關病徵。中心已安排同病房病人及負責為該名病人餵食的醫護人員進行糞便樣本檢測。中心亦在涉事病房抽取環境樣本及病人在住院期間飲用的營養製品，結果顯示全部醫護人員和病人的糞便樣本，及病房的環境及營養製品樣本全部對產志賀毒素大腸桿菌呈陰性反應。中心亦已加強監察該病房的員工及病人，未有發現其他個案。故此，中心認為病人較大機會在社區受到感染，然而源頭未能確定。

中心於過去五年，每年錄得1至6宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。中心於今年首5個月共錄得兩宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，包括上述公布的個案，並沒有發現上升趨勢或不尋常的群組個案。