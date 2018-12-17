【不斷更新】沙基利兩粒！紅軍3:1

詳細賽後報告：

【沙基利折射埋門收死迪基亞 紅軍屠魔！】

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【01:38】利物浦 3:1 曼聯

81分鐘，沙基利禁區頂一抽，省中拜利入網，瑞士美斯梅開二度，3:1！



【01:32】

75分鐘，韋拿杜姆走空禁區頂一射唔中龍



【01:29】利物浦 2:1 曼聯

73分鐘，文尼左邊靚過落底線傳中，迪基亞一叉，沙基利一射中楊格中楣彈入



【01:28】

法賓奴遠射，又畀迪基亞救到



【01:26】

69分鐘，文尼禁區頂一射被閂，韋拿杜姆再射過唔到迪基亞



【01:22】

64分鐘，楊格左路斬波，費蘭尼睇住叉燒，但畀羅拔臣頂走



【01:16】

曼聯費蘭尼、馬迪、靴里拉加一條防線勁泊大巴，利物浦只能遠射，但射極唔中



【01:09】

法明奴於三個包圍下一篤，迪基亞撲到，基達再補射又被閂到



【01:02】

下半場開波，曼聯換入費蘭尼箝制法賓奴



【00:47】【半場完】利物浦 1:1 曼聯

紅軍憑主場之利狂攻死敵，上半場已取得超過十次埋門，文尼及法明奴表現搶鏡，防中法賓奴攻守亦有料到，文尼先開紀錄好合理。曼聯上半場瘋狂捱打，勢估唔到近期被捧到上天嘅紅軍門神艾利臣竟然門前甩手累球隊被扳平，累球隊氣勢被打窒。利物浦半場絕對對辦，睇吓下半場有冇計再破曼聯大巴。



【00:42】

靴里拉遠射再試艾利臣，但今次被沒收



【00:33】利物浦 1:1 曼聯

紅軍神龍艾利臣門前甩手，畀連格執雞搞掂，1:1！



【00:27】

紅軍左路罰球，法明奴傳中，洛夫蘭近射炒飛機



【00:24】利物浦 1:0 曼聯

法賓奴唧入禁區，文尼入楔心口一控即射入網，紅軍開紀錄！



【00:12】

開波12分鐘利物浦壓住踢，已有幾次埋門，但迪基亞守得住



【00:06】

法明奴禁區頂勁射，迪基亞撲出，文尼傳中，但沙拿執唔到



【00:05】

利物浦右路角球，法明奴頂到唔中龍



【00:03】

曼聯左路罰球斬中，盧卡古一腳抽入，但越位在先入波唔算



【00:01】正式開波！利物浦大戰曼聯！



【23:08】雙紅會有陣，普巴冇正選。



利物浦(433)

門將：13艾利臣比加

後衞：2尼達利基尼、4華基爾雲迪積克、6洛夫雲、26安德魯羅拔臣

中場：5韋拿杜姆、3法賓奴泰華利斯、8拿比基達

前鋒：11穆罕默德沙拿、9羅拔圖法明奴、10沙迪奧文尼



曼聯(442)

門將：1迪基亞

後衞：20達洛治、12基斯史摩寧、2域陀連迪路夫、36達美安

中場：18艾舒利楊格、31尼曼查馬迪、21安達靴里拉、14連格

前鋒：9盧卡古、10拉舒福特



今輪英超重頭戲，利物浦主場大戰曼聯，紅軍今仗變陣出擊，搵休息多時嘅尼達利基尼打正選，占士米拿受傷缺陣，隊長佐敦軒達臣亦冇正選，一條中場線由基達、法賓奴同韋拿杜姆組成，前線一樣係埃及文明。曼聯方面保羅普巴退居後備，安東尼馬迪爾亦有傷在身只能先做後備，但利物浦剋星拉舒福特就同盧卡古攻堅。



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