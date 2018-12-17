沙基利折射埋門收死迪基亞　紅軍屠魔！

利物浦90分鐘喪攻曼聯，全場取得超過30次埋門，憑後備梳頓沙基利梅開二度，主場3:1殺敗紅魔鬼！紅軍對上一次於聯賽贏紅魔，已經係14年嘅事，球隊今仗展現超強決心，面對莫連奴式大巴，一度因為鋼龍艾利臣派膠陷入僵局，但沙基利發揮超級後備本色，兩番起腳兩次省到敵衞收死迪基亞，成屠魔最大功臣，利物浦贏波後重返榜首。



紅軍埃及文明今仗表現不俗，憑主場之利狂攻死敵，上半場已取得超過十次埋門，文尼及法明奴表現搶鏡，防中法賓奴攻守亦有料到，呢名巴西國腳於24分鐘唧個靚波入禁區，文尼心口一控一射入網，主隊打開紀錄。利物浦一直狂攻，曼聯冇乜機會，點知33分鐘紅軍神龍艾利臣門前甩手，畀連格執雞搞掂，紅魔追成1:1平手。



換邊後曼聯換入費蘭尼，加埋靴里拉同馬迪，同一條防線組成超級大巴，可以話滴水不漏，主隊只能用遠射襲擊對手，但迪基亞救出法明奴近射，其他主隊遠射又冇乜譜。高普於七十分鐘前換入沙基利，終於改變戰局，73分鐘文尼左邊靚過落底線傳中，迪基亞一叉，沙基利一射中楊格中楣彈入再次領先，81分鐘沙基利禁區頂一抽，省中拜利入網，瑞士美斯梅開二度，紅軍贏3:1完場，雙紅會利物浦勝出，解決死敵後以14勝3和積45分重返榜首。



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