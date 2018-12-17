曼聯輸到盡　魔粉堅冇眼睇

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英超「雙紅會」利物浦主場鬥曼聯，本季紅軍起飛，16場英超仍保持不敗，曼聯就跌跌撞撞已經輸咗4場，今次去到晏菲路，唯一可恃嘅就係往績，紅魔對上一次於聯賽輸畀利物浦，已經係13/14年球季嘅事，近8次聯賽對撼，曼聯5勝3和佔絕對優勢。



但今仗接戰下來，利物浦佔得壓倒性優勢，唔單只埃及文明不斷於前場穿插進襲曼聯，紅軍一條中場線韋拿杜姆、拿比基達同法賓奴泰華利斯都踢得好生，完全壓住對手嚟攻，搞到曼聯防線風聲鶴唳。文尼接應法賓奴妙傳打開紀錄非常合理，若非鋼龍艾利臣比加發波瘟，送禮畀連格射入，曼聯上半場雖有射門，但根本就毫無威脅。



換邊後曼聯希望繼續泊大巴捱到完場，領隊莫連奴換入費蘭尼再加強防守力，亦一度逼到死敵只能遠射擾敵。不過久守必失，面對沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴不斷策動，你嘜到穆罕默德沙拿嘜唔到梳頓沙基利，終於畀瑞士美斯攻入兩球完敗。



睇番全場數據，利物浦取得黐線嘅36次埋門、11次中龍，曼聯就僅得6次射門、2次中龍，角球就係13:2，利物浦由第一分鐘攻到完場，曼聯大巴全面瓦解。不單比數完敗，數據亦都非常難睇，相信曼迷對於今仗，必定唔收貨。



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