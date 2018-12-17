本地魔迷爆金句：盧卡古收埋寸王裸照？

曼聯於「雙紅會」完敗，以1:3輸畀死敵利物浦，比數已經難接受，最惡頂嘅係全場捱打冇還擊之力，全場射門比例係36:6，只係紅軍嘅六分之一，本地魔粉睇到眼火爆，雖然周日深夜凍冰冰，依然積極上網留言吐苦水。佢哋嬲到大爆金句，認為球隊冇火莫連奴回塘，大叫「寸王Out」，仲勁插球員表現，其中盧卡古成為箭靶，認為佢毫無作為，問佢仲有得打正選，係咪「收埋咗寸王裸照」！



曼迷最睇唔過眼，係面對死敵毫無「魔性」，全場冇進攻機會，話寸王直頭係搏炒；有啲就話呢場係優勝劣敗，話個勢完全喺利物浦度，人哋有咁多次射門，輸1:3已經算少。有位曼迷就話，呢場輸波同早前不敵曼城嗰場嘅分別：「輸畀利記係冇得打，輸畀曼城嗰場係冇X得打！」



Yiu Chung：如果咁都唔炒魔佬 曼聯高層都痴線



GaRy Ng：36射先入3球，其實係我地好運囉



Cyrus Chan：落後一球都唔立即換人，等到冇時間先黎換馬達



Nick Bui：好正常 實力差距成條街！



Matchpoint Cheung：曼聯現在的比賽，只是一隊中游球隊



Lei Hang：根本佢（莫連奴）就博炒



Cyrus Chan：我諗大部份愛曼聯的都訓唔著。 雙紅會既勝負重要過打比。



Kwan Chunyin：盧卡古係咪收埋左摩佬d裸照呀



S.c. Ryan Ng：睇左超過20年曼聯…依隊真係完全冇魔性… 冇戰術…



Alex Kwan：越嚟越覺得留迪基亞喺度真係好對佢唔住…



Eric Wai：今季應該係後費sir年代最差既一季，莫天才衰極都唔會只識泊大巴



Saipong Li：唔係對方送禮加迪基亞神救，五六球都有得輸



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