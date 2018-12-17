【Really？】寸王：曼聯仲可入前四！

曼聯今輪去到晏菲路，僅靠對手門將艾利臣比加犯錯破蛋，最後輸1:3。「曼聯又輸一場」，今季已輸到第五場，目前不僅落後榜首利物浦19分，亦爭第四車仔11分，要爭歐聯資格可謂荊棘滿途。雖然輸得難睇，但莫連奴對曼聯依然好有信心，並深信球隊可以殺入前四。



「我哋可唔可以攞英超冠軍？當然唔得，但仍然可以入前四。的確唔係易事，不過曼聯一定可以前六完結球季。今日場波優勝劣敗，但佢哋唔係於最強勢嘅時候贏曼聯。頭廿分鐘紅魔氣都冇得抖，我見到安德魯羅拔臣（利物浦左後衞）都驚。頭廿分鐘利物浦的確係遠勝曼聯，對手展現出嚟嘅所有嘢都好過我哋。但去到1:1，曼聯都絕對有得打，之後對手就射入兩個折射入球，對曼聯係好殘忍。事實上，係利物浦入第三球之前，曼聯都仲係有機會搶得分數。完場後迪基亞同我講，如果第二、三球唔係省到人，佢可以輕易撲出。如果係係要講有運，可以講呢兩個入球。我哋覺得係可以贏今場賽事---就算唔算係好應該。」



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