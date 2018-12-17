CRC OPEN 70歲！王者激戰　全民共樂

踏入歷史性第70屆的香港中華游樂會全港網球公開賽，剛在本月初結束了連續六星期的激戰，這項賽事是本地網球壇3大賽事當中，比賽項目最多、參賽人數最多、參加者年齡層最廣的賽事，今年總共吸引了1,174名選手參賽，包括來自塞爾維亞、南韓及台灣等地的選手，參賽人次高達2,276人，比賽場次達1,347場。有不少外籍球迷專程前來支持海外選手，可見CRC OPEN不但能促進本地球壇發展，更為香港旅遊業出一分力。



一如往年，香港中華游樂會全港網球公開賽歡迎所有市民免費入場觀賽，橫跨六星期的比賽一共吸引逾17,000人次入場，最高峰單日有逾千人次，體育會內經常擠滿球迷，為參加者打氣。



溫網男雙冠軍Marray親臨交流



持續六周的賽事結束後，各組別王者亦全部誕生。公開組男、女單組別，分別由香港中華游樂會精英球員黃俊鏗及網壇新星王康怡奪冠；男、女雙冠軍分別是楊柏朗夥拍台灣球員李欣翰，以及佘俊穎夥拍伍曼瑩。幾位本地球手亦是香港中華游樂會精英球員。佘俊穎更在混雙組別與新拍檔、來自台灣的許宏源，再次捧走冠軍獎盃。



另外，為進一步培訓本地網球新星，香港中華游樂會今年增設14歲或以下青少年組別，一共有近200名新進參賽。最後女單由兩名香港女將Noelle Vanasse Wilbert及鄧樂書包辦冠、亞軍；男單冠軍是來自南韓的Shin Woobin，香港的Malhar Rajpal獲得亞軍。大會欣喜本地青少年網球水平正不斷提升，期望香港球壇可以繼續人才輩出，甚至打入國際舞台。



基於同一個信念，香港中華游樂會今年特別邀請到前溫布頓網球錦標賽男子雙打冠軍Jonathan Marray（喬納森·梅雷），於12月1日到場跟本地球員交流，傳授雙打球技及戰術，同時讓公眾有機會一睹溫布頓冠軍球星風采。Jonathan Marray讚賞香港有不少本地網球好手，他們對網球運動的熱誠令他留下深刻印象，他說：「不斷練習、保持精神集中、勤力都是成功的關鍵。我相信只要他們繼續努力嘗試、享受網球，定能在網球場上取得成功，每個人都有機會打入溫布頓！」





比賽不忘做善事 ACE球籌得近16萬元



此外，香港中華游樂會今年與香港亞洲之友合作，於決賽周內有主裁判執法之賽事，球員每開出一球ACE，雙方會各捐出港幣250元予香港樂童行，為基層兒童籌辦有益身心的活動。今年賽事錄得319球ACE，合共籌得159,500港元。



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