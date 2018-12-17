總結：球霸！湖人幕後教練係大帝

湖人喺NBA作客以110:128不敵巫師，勒邦占士大跌Watt得13分，導致湖人慘敗，球員時代打過好多NBA球隊嘅史堤芬積遜更加話，禾頓唔係湖人真正教練，大帝至係喎！



今場湖人被形容喺開波6分27秒就投降，當時佢哋以8:24落後，期間叫咗兩次暫停都冇用，最後勒邦占士得13分、6個籃板同3次助攻，打咗3節就放棄比賽收工。另一方面，禾爾爆Seed有40分、6個籃板同14次助攻，帶領巫師結束4連敗。



勒邦占士效力騎士同熱火嘅時候，都傳過佢睇唔起教練，甚至唔理教練指示，根據自己喺球場上嘅判斷去布置戰術，加上佢習慣拎波喺手乜都做晒，自從佢加盟後，原本被捧為湖人未來希望嘅波爾，明顯失去控球後衞應有嘅球權。



事實上，勇士嘅杜蘭特都公開講過，根本冇頂級球星鍾意同勒邦占士做隊友，因為大帝太沉迷拎波喺手，經常搵位批評佢嘅史堤芬積遜仲喺電視節目中直接話：「我唔覺得禾頓係湖人教練，勒邦占士做緊所有教練工作，呢個係事實。」



同日，76人作客以128:105擊敗騎士，22歲嘅施蒙斯有22分、11個籃板同14次助攻，個人職業生涯第15次3雙，仲打破勒邦占士24歲時創出嘅紀錄，成為聯盟史上最年輕得到20+3雙，全場冇失誤嘅球員。另外，占美畢拿傷愈復出有19分、2個籃板同2次助攻。



最新賽果(左方主場)



籃網 144:127 鷹隊

騎士 105:128 76人

溜馬 110:99 紐約人

巫師 128:110 湖人

獨行俠 113:120 帝王

塘鵝 96:102 熱火

金塊 95:86 速龍



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