暗藏死亡組合　3支英超二奶好危呀

歐聯16強將於香港時間周一(17日)晚上7時，喺瑞士尼翁抽籤，英超雖然佔據4席，但有3隊以次名出線，包括曼聯、利物浦、熱刺，意味要硬撼首名出線嘅球隊，隨時16強就玩完。（Now 643周一晚上7時直播）



根據16強抽籤規則，小組首名列為種子隊，唔會對碰，加上同組以及同一聯賽球隊亦唔抽中，對碰組合有限。



其中英超曼聯，雖然可以避開同組首名嘅祖雲達斯，但仍然要面臨抽中對巴塞隆拿、皇馬、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門嘅風險。利物浦、熱刺亦有類似情況。



反觀首名出線嘅曼城，潛在抽中對手只有馬體會、阿積士、羅馬、史浩克04，未抽已經知係好籤啦。



歐聯16強球隊隊：

小組首名：多蒙特(德國)、巴塞隆拿(西班牙)、巴黎聖日耳門(法國)、波圖(葡萄牙)、拜仁慕尼黑(德國)、曼城(英格蘭)、皇家馬德里(西班牙)、祖雲達斯(意大利)



小組次名：馬德里體育會(西班牙)、熱刺(英格蘭)、利物浦(英格蘭)、史浩克04(德國)、阿積士(荷蘭)、里昂(法國)、羅馬(意大利)、曼聯(英格蘭)



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