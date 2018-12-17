【東體爭議】快啲手！曼聯要斬纜炒莫連奴

曼聯喺英超作客以1:3不敵利物浦，實在輸得太難睇，連球員時代做過紅魔隊長嘅加利尼維利都話，紅魔高層需要快啲手，斬纜炒莫連奴魷魚。不過都有網友覺得，寸王始終係世界頂級，值得畀多啲時間佢喎！



加利尼維利咁講：「莫連奴會唔會扯？我估會。我一直唔支持球會喺休季前炒領隊，但曼聯高層天真嘅程度簡直難以置信，竟然同佢續約，大家都知道，佢每執教3年衰1次，由佢開季前返到球隊嗰1分鐘起，曼聯就開始失控。」



雖然加利佬補充，球季中途炒領隊會引發好多問題，最簡單係好難搵到適當人選頂上，但佢依然支持呢個決定，原因應該係，今季寸王完全畀唔到希望球迷，佢不斷嗌高層燒錢買球星，面對死對頭利物浦竟然幾乎冇還手之力。



莫連奴帶領國際米蘭成為3冠王後，先後執教皇馬、車路士同曼聯，都被傳媒話佢同隊中球員不和，除咗佢個性上自負難相處，最重要係佢嘅擺大巴戰術，滿足唔到頂級球星嘅入波願望，搞到C朗、夏薩特同阿歷斯山齊士不爽，曼聯當然都好難容納佢。



加利佬成日公開插莫連奴，自然唔會反對曼聯炒佢，但有網民認為，紅魔喺費格遜收山後，搵過莫耶斯同尹戈爾執教都唔掂，假如寸王走人，暫時好難再搵其他人接手，除非施丹改變主意肯入魔，否則球季中途要莫連奴落鑊好冒險呀！



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