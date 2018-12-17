【西多夫】回到過去！英格蘭國家隊No.1

般尼喺英超作客以0:1不敵熱刺，補時1分鐘臨天光失波敗陣，傳媒同球迷嘅焦點係熱刺太遲入波，好多人忽略咗過去式英格蘭國家隊No.1，赫特嘅0.1秒極限神救。



比賽尾段熱刺安排基斯甸艾歷臣同孫興民先後入替，睇得出好想贏，最後基斯甸艾歷臣入波救全家，大家嘅感覺係，熱刺領隊普捷天奴幾乎因為留力玩出火，但其實赫特喺比賽中有兩次神救，冇佢根本冇完場前嘅高潮位。



上半場30分鐘，赫特主動出迎後回身封位，擋出拉美拿嘅近射已經抵讚，到換邊後29分鐘，佢面對拉美拿嘅窄位勁射，又及時有反應落地單手截停個波，有人話佢作出0.1秒極限神救，仲計過佢今季喺聯賽有72次撲救成功，對得住所有球迷。



我印象中，赫特算係唔自愛嘅球員，效力曼城嘅時候坐穩英格蘭國家隊No.1寶座，冇珍惜自己嘅前途，但其實佢上位前，曾經畀曼城外借去燦美爾、黑池同伯明翰，失勢後又被外借到拖連奴同韋斯咸，捱過好多世界。



上個月般尼喺主場以1:2不敵紐卡素，赫特喺補時走到中圈附近幫球隊發動攻勢，跟住走埋入對方禁區想為球隊扳平，賽後有般尼球迷話，佢喺補時1分鐘內做嘅嘢，比隊友踢93分鐘做嘅仲多，或者，佢值得重返英格蘭國家隊。 文：西多夫



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