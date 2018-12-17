【睇。體人物】1米83女中鋒廢高變球霸

大概很多人都會認為，有一定高度女生，都很適合打籃球。漢華中學隊長馬丹鳳，身高1米83，旁人看來會覺得，以她的身高守在禁區就最好不過。轉入漢華初期，很多人都批評，她只是徒有身高的「廢高」，但在家人和教練支持下，加上不服輸心態，成為她努力改變的動力。今天的馬丹鳳，已經逐漸擺脫「廢高」這個稱號，並期待帶領漢華在精英賽打出好成績！



「其實當時聽到這個稱號，還有不少難聽的說話，都會覺得很灰心，一來很生氣別人說我是廢高，二來生氣自己，為什麼不可以做得更好。」就是因為這種生氣和灰心，令馬丹鳳在籃球路上更加堅持和努力。早上7點自發性晨操射波，加上晚上球隊練習，U16、U18的練習，無論放學和假期，她的生活都圍繞著籃球，為的就是希望加強自己個人技術，幾乎將自己大部分時間都放在這個運動上。



一開始由原校轉到漢華，為的只是自己興趣，家人當然不支持：「當時原校以讀書為主，自己成績亦不錯，媽媽當然希望我讀書入大學。加上轉校後經常因為練波至很夜才回家，家人覺得打波粗魯又全身傷，就更加不滿。」但父母一向是口硬心軟，看見女兒晚歸，經常準備好熱騰騰的飯菜和湯，口裡說不，心卻很誠實。近年媽媽更會主動要求到場欣賞馬丹鳳比賽，成為她堅持下去的更大動力。



籃球路與人生的道路一樣，總是充滿高低起跌，但只要你肯努力，一定會得到回報，這亦是馬丹鳳深信的道理。「翁Sir經常跟我說，關關難過關關過，以前自己心態很脆弱，但翁Sir會給我很多正面鼓勵，之後面對困難，保持一個積極心態，會更容易去突破難關。」在家人和教練鼓勵下，她開始逐漸擺脫「廢高」這個稱號，更接連入選港籃大軍，出戰亞運和其他大型國際賽。



漢華在上月港島區D1 A Grade女子組完成四連霸後，馬丹鳳下一個目標，就是帶領球隊再次殺入精英賽決賽：「自己心態比以前成熟，擔任隊長有一定壓力，現在或許未完全勝任，但至少我知道，我背後有一班隊友一起支持我，期待在精英賽可以入到4強，再入決賽。 」



記者：王藝霖



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