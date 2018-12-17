【歐聯16強】大劑！曼聯利物浦齊抽下籤！

歐聯16強於周一(17日)晚上在瑞士尼翁抽籤，英超佔據4席，曼城抽到絕世好籤對史浩克04，但曼聯要對巴黎聖日耳門、利物浦對拜仁慕尼黑、熱刺要對多蒙特，曼聯同利物浦都係下下籤呀！



曼聯近況有幾唔掂唔使多講，剛在「雙紅會」不敵利物浦，英超奪冠渺茫，紅魔得番盃賽可爭，但天意弄人，歐聯16強抽到硬嘢，對手法甲冠軍巴黎聖日耳門，歷史上兩隊從未對陣，PSG今季在法甲16戰4勝2和不敗，歐聯小組力壓利物浦首名晉級，由於小組曾有作客英格蘭經驗，今次造訪奧脫福在心理上有一定優勢。



至於利物浦將會對拜仁慕尼黑，牌面冇曼聯咁差，過往兩隊對賽7次，利物浦更錄得2勝4和1負稍為佔優，但拜仁係歐聯常客，經驗十足，利物浦另一本錢或者就係德國籍領隊高普，佢執教多蒙特年代曾多次與拜仁惡鬥，今次領軍重遇老對手，定必觸發好多話題。



英超4隊講到最好籤肯定係曼城，亦係歐聯8次首名出線隊伍中籤運最好，因為藍月亮抽到史浩克04！史浩克04被視為歐聯16強實力最弱球隊，該隊今季在德甲戰績低落，現居中下游嘅13位，咁都畀曼城抽到，哥迪奧拿擺明行運！



歐聯16強抽籤方法是小組首名出線的8支球隊各有一個器皿，先由嘉賓抽小組次名球隊，將不能對碰球隊(同國家、小組同組)篩選，再抽首名出線球隊，16強首回合將於明年2月12、13日及19、20日舉行，次回合在3月5、6日及12、13日舉行，抽籤結果如下：



史浩克04 對 曼城

馬德里體育會 對 祖雲達斯

曼聯 對 巴黎聖日耳門

熱刺 對 多蒙特

里昂 對 巴塞隆拿

羅馬 對 波圖

阿積士 對 皇家馬德里

利物浦 對 拜仁慕尼黑



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