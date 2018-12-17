【歐霸盃32強】倫敦雙雄對二打六

2018年12月17日 20:35
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    (法新社圖片)

    歐洲足協抽籤儀式繼續，歐霸盃32強亦有結果，英超倫敦雙雄車路士及阿仙奴所遇對手都係歐洲三四線球隊，車路士對手係瑞典球隊馬模，而阿仙奴就會對白俄羅斯球隊巴迪，倫敦雙雄晉級冇走雞！

    阿仙奴近年只能角逐歐霸盃，上屆殺入4強階段不敵馬體會，其實佢哋都好有雄心想捧呢隻盃仔，今屆分組賽繼續打好波，錄得5勝1和不敗佳績，依家又抽好籤，相信可以打入較後階段。

    車路士係2012/13年度歐霸盃冠軍，今屆再度降格參賽，喺分組賽同樣取得5勝1和不敗出線，以車仔實力要打入較後階段亦唔算困難，英超球迷更相睇倫敦雙雄在歐霸盃碰頭係咩情況。

    歐霸盃32強首回合將於明年2月14日舉行，次回合在明年2月21日上演，抽籤結果如下：

    柏辛域陀尼亞 對 薩格勒布戴拿模
    布魯日 對 薩爾斯堡
    維也納迅速 對 國際米蘭
    布拉格斯拉維亞 對 亨克
    卡斯洛達 對 利華古遜
    蘇黎世 對 拿玻里
    馬模 對 車路士
    薩克達 對 法蘭克福
    些路迪 對 華倫西亞
    雷恩 對 貝迪斯
    奧林比亞高斯 對 基輔戴拿模
    拉素 對 西維爾
    費倫巴治 對 辛尼特
    士砵亭 對 維拉利爾
    巴迪 對 阿仙奴
    加拉塔沙雷 對 賓菲加

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