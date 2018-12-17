【睇。體人物】搏盡無悔－呂思晴

「哪怕面對強隊，哪怕明知會輸，我們都會盡力打好每一球，將來才不會後悔。」呂思晴緩緩地說，眼裏閃爍著固執與倔強。無論迦密會在精英賽走得多遠，「搏盡無悔」都定義了她們的青春。



相隔三年，迦密中學終於重返學界籃球最耀眼的舞台。呂思晴也從當初眼看球隊在精英賽八強止步，無能為力的替補球員，成長為迦密最可靠的得分手。「從一開始，我們的目標就是重返精英賽。」即使在列強林立的九龍區，與協恩中學、九龍真光中學、拔萃女書院等勁旅同處一組，她們仍然一步一步朝著目標邁進。「我們的決心很大，每個人都不介意做卡位、搶籃板的苦工。」



球場上看不見的，還有平日訓練的時間與心血。迦密是傳統名校，球隊只能在星期一、五進行訓練，驟看似乎比那些日練夜練的精英賽常客輕鬆。然而兼顧籃球與讀書，卻意味著犧牲更多休息時間。「始終這是學校規定，我們只能早半小時上學，小息便吃飯，中午才能馬上跑到球場練習。」她笑說不覺得辛苦，因為籃球是她的所有。「除了打籃球，我甚麼都不會。只會留在家裏，每日無所事事，或坐定定在課室讀書。」她想了想，續說：「但其實那樣的生活並不適合我，我也不喜歡。」



周一（17日）迦密在精英賽首階段迎戰中華基督教會燕京書院。賽事開始，球隊採取緊逼防守，令對手單節出現9球失誤，打出9比0開局表現。次節燕京趁迦密換入替補，由張惠琪兩度切入命中打破得分荒，追至6比13結束半場。



易邊後呂思晴站出來穩定軍心，頻頻衝擊籃底搏犯，儘管罰球命中率不佳，仍於第三節獨取6分，將領先優勢擴大至雙位數。末節，燕京張惠琪命中比賽首球3分，再以一記中距離將差距縮窄至5分，惟不敵迦密多點開花。終場呂思晴攻入全場最高13分，助球隊以37比20旗開得勝，周二（18日）將迎戰寶血女子中學。



文：許思彤



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