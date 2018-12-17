【乒球世界冠軍】黃鎮廷：我要令心臟變強大

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷夥拍何鈞傑周日（16日）於國際乒聯世界巡迴賽總決賽贏得銀牌後，今屆港隊於「年終賽」以一金一銀作結，周一（17日）大隊由南韓凱旋而歸。



今年年終賽首設混雙項目，「香港一哥」黃鎮廷與杜凱琹搭檔，決賽大戰擁主場之利的南北韓聯隊組合（張宇鎮／車孝心）打出漂亮一仗，以直落3比0成為首屆總決賽的混雙冠軍。「前2場都贏得很困難，決賽終於可以執行到戰術，可以贏3比0真的很開心。」年終賽以一頭紫髮示人的杜凱琹與黃鎮廷先後在8強及4強擊退中華台北及日本組合殺入決賽，表現相當突出，她笑言:「我想大家認得我。」



「杜黃配」繼2015蘇州及2017德國兩屆世界錦標賽奪銅後，成功「登頂」。「混雙8強再對贏過我們兩次的中華台北組合，但我們依然有信心，最終順利戰勝他們。這個冠軍對我們默契和信心都有很大幫助。」人生總會陷入瓶頸位置，黃鎮廷於2018下半年的表現好壞參半，亞運更爆冷於男單8強止步。



不過這位「香港一哥」沒有一沉不起:「如何改善？只有逼自己！可能由一些細微的東西做起，做一些平常不會做的事，例如執屋。」黃鎮廷就是由每個「小突破」當中建立自信，令心臟變得強大：「以往場上面不敢做的東西，現在都會嘗試做。今次比賽在場上思路變得更清晰，比亞運時更堅定、更投入。」



總結今年，黃鎮廷、何鈞傑及杜凱琹都滿意雙打成績，希望來年單打可以取得突破。杜凱琹說：「2018年3個團體賽都拿到獎牌，而且以混雙金牌結束今年，我覺得很滿意。單打方面，亞洲盃、世界盃自己都仍然有進步空間。」



教練陳江華亦認為港將已從亞運失利中成長:「技術黃鎮廷他們當然有，不過比起當年李靜及高禮澤，他們有時候就是心態問題影響發揮。不過今次賽事，見到他們愈戰愈勇，亞運之後大家都成長了。」陳江華又透露，東京奧運外圍賽將會改制，以團體賽形式進行：「以前計個人排名的話，港隊一定可以打奧運，杜凱琹及李皓晴坐着都可入圍單打的。但現在要取得團體資格才能出戰單打項目，挑戰將會更大。」



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