名嘴爆料：格拉沙家族拋售曼聯

曼聯喺英超又輸1場之後，依家已經落後榜首利物浦19分，亦比第4位車路士少11分，唔好話爭標，連爭入前4位，攞下屆歐聯入場券都好困難。



美國全國廣播公司(NBC)著名主持人菲臘布朗爆料，話曼聯班主格拉沙家族已經忍無可忍，正積極搵買家，將「無前途」嘅曼聯賣盤。



格拉沙家族係美國商人，身為美國名嘴嘅菲臘布朗收風比較容易，佢喺社交網Twitter上話：「有人話我知，格拉沙家族依家正積極準備出售曼聯，但並唔令人驚訝，球隊嘅狀況已解釋一切。」



英國傳媒早前曾爆出沙特阿拉伯王儲穆罕默德˙薩勒曼提出以40億鎊收購曼聯，但當時被格拉沙家族拒絕。不過，曼聯每況愈下，睇來格拉沙家族應該會改變主意，問題係穆罕默德˙薩勒曼仲肯唔肯畀呢個價先。



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