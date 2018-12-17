【港超專版】伊高沙托尼讚香港Amazing

現年25歲的和富大埔射手伊高沙托尼來港一年多，非常喜歡香港多姿多采的生活，不過，身為巴西名宿薛高世姪的他仍十分掛念祖國巴西，偶爾還會懷念曾生活過一年的日本。平日沉默寡言的他，提到父親、女友、隊友就會滔滔不絕，在鐵路博物館受訪時，更在路軌上蹦蹦跳，十足一個大細路。

圖/文：何彥霆



採訪當日，Igor提着一盒外賣壽司赴約。「除了巴西家鄉菜，我最喜歡吃壽司，沒吃一陣子就會心癢癢。還好香港有很多不錯的日本料理、拉麵店，可讓我一飽口福！」香港人大都喜歡日本，究竟伊高喜歡日本還是香港？「兩個地方文化不同，日本的足球水平較香港高，所以我很享受在那裏踢球，不過我住小城市鹿嶋，有點兒悶。我在日本踢球時才18歲，年紀還小，很多東西也難適應；雖然香港足球還有很多需要改進之處，但這裏非常熱鬧，交通又便利，到處也有英文方便不懂中文的外國人。我有了出國打工的經驗，現在成熟些，總括而言，香港生活相當Amazing（令人驚喜）！」



艾華度代律師女友下廚

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。Igor父親艾仙度沙托尼曾效力多家巴西及日本球會，退役後，返回巴西伊瓜蘇瀑布附近的小鎮打理農田，過着田園生活；伊高則來到五光十色的香港，披甲衝鋒陷陣。早前艾仙度沙托尼應鹿島鹿角邀請，出席於當地舉行的青訓工作坊，隨後他更順道在返回巴西前來港探班觀看Igor操練，接受訪問時亦勉勵Igor，要在異地適應生活絕非易事，既然在香港有不俗成績，就應該繼續努力下去。



談及上季來港落班的原因，Igor表示主要多得好友杜度介紹︰「那一刻有這個機會，就來闖闖吧！還好球會安排周到，我很快就安頓下來。另外球隊也有不少巴西外援，一班同鄉相處融洽，好像一個大家庭，尤其艾華度更是我們的大廚！」提起家人、女友，伊高笑不攏嘴，但與他們分隔兩地，難免有點落寞。有個有名氣的父親，又有名將薛高這位「世叔伯」，踢波有壓力嗎？「爸爸是個非常有趣的人，他和薛高感情很好，他們也是我的好榜樣。我自小就喜歡踢波，有他們在身邊實在很幸福，但我只享受足球，不會跟他們比較，我想我的成就和他們還有一段距離吧，哈哈！我的律師女友比我大一歲，我們的感情很好，可惜要分隔兩地，很懷念她煮東西給我吃！香港的生活品質很好，可惜距離巴西太遠呢！」

