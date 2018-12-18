【歐聯16強】賠率啟示　曼城巴塞熱到傻

歐聯16強抽籤後，馬會足智彩隨即更新奪標賠率，結果顯示曼城同巴塞隆拿兩大熱門由於抽好籤嘅關係，賠率熱上加熱，曼城由原本4.25倍進一步加熱至3.75倍，巴塞亦由5倍調至4.25倍。



曼城在歐聯16強對實力公認最弱嘅史浩克04，評論一致認為藍月亮已經半隻腳入咗8強，好波加埋好運，一直殺落去捧埋盃唔出奇，所以熱到得番3.75倍，至於巴塞隆拿就抽到「第2弱」嘅里昂，里昂喺小組僅以1勝5和只得8分低分出線，又難怪人哋睇唔起佢哋，巴塞賠率加熱亦好正路。



除咗上述兩隊，另有兩隊賠率都熱咗少少，皇家馬德里由抽籤前嘅10倍微調至9倍，羅馬由70倍調整至60倍，至於熱刺、多蒙特、曼聯、波圖嘅賠率都冇變動，其餘8隊嘅賠率都轉冷。



16強對賽

(括弧內為馬會奪標賠率)

史浩克04(300倍) 對 曼城(3.75)

馬德里體育會(20倍) 對 祖雲達斯(8倍)

曼聯(35倍) 對 巴黎聖日耳門(7倍)

熱刺(20倍) 對 多蒙特(28倍)

里昂(125倍) 對 巴塞隆拿(4.25倍)

羅馬(60倍) 對 波圖(125倍)

阿積士(100倍) 對 皇家馬德里(9倍)

利物浦(10.5倍) 對 拜仁慕尼黑(10.5倍)



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