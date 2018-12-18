慘豬古天奴！巴塞失寵三大原因

巴西國腳菲臘比古天奴，今年一月逼利物浦放人，以1.46億鎊天價轉投巴塞隆拿，成為沙維接班人。諗唔到古天奴一走，紅軍就殺入歐聯決賽，今季更以保敗不勢高踞英超榜首，相反古天奴近期於巴塞失去正選位置，教頭華爾維迪寧願用維達爾、艾法美路都唔用古仔，究竟古仔點解會淪落到呢田地？



根據西班牙名記者Manolo Crespo，古天奴失寵係因為三個原因：



●壓力太大，表現不似預期：身為巴塞史上身價最高球星，古天奴上次入波已經係10月嘅事，之後佢就再冇士哥。雖然明顯跌Watt，或者同巴塞唔係圍繞佢而建立有關。巴塞希望當美斯受傷時，係古天奴撐起球隊，但早前撐起巴塞嘅蘇亞雷斯，古天奴仲未發揮到佢喺巴西國家隊嘅卡士。



●奧士文尼迪比利：呢名法國國腳雖依然幼嫩，但佢埋門威脅大過古天奴。



●成中場雞肋：華爾維迪認為維迪爾比古天奴更有效率，甚至另一巴西兵艾法美路亦比古天奴表現更好。當布斯基斯同拿傑迪錫係鐵打主力嘅時候，古天奴只能做後備。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A