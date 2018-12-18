要上前四？曼聯要先過「歐聯地獄賽程」！

曼聯本季諧事不順，剛作客不敵死敵利物浦，賽後領隊莫連奴表示，深信球隊仍可殺入前四奪得下屆歐聯參賽資格，但球隊剛於歐聯16強抽中巴黎聖日耳門，本身已經惡打，該段時間仲要面對地獄賽程，一旦球隊打唔出超水準，分分鐘敗仗一場接一場，要殺入前四可謂荊棘滿途。



歐聯16強首回合，將於2月12日舉行，曼聯踢完呢場硬仗，之後就要主場鬥利物浦。跟手兩場英超對手係水晶宮同修咸頓，之後就要作客PSG踢次回合。完成歐聯16強兩場賽事，紅魔先要作客阿仙奴，之後就主場對曼城，即係2月中到3月中呢段時間，曼聯要兩戰PSG，聯賽仲要對利物浦、阿仙奴同曼城，呢個賽程簡直係恐怖！



2月13日●歐聯●主VS 巴黎聖日耳門

2月24日●英超●主VS 利物浦

2月28日●英超●客VS 水晶宮

3月2日●英超●主VS 修咸頓

3月7日●歐聯●客VS 巴黎聖日耳門

3月9日●英超●客VS 阿仙奴

3月16日●英超●主VS 曼城



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