去到星期二冇歐聯,但一樣有好波睇,其中意甲就有AC米蘭出場,作客鬥博洛尼亞。紅黑兵團更爆冷於歐霸盃出局,士氣遭受極大打擊,究竟今場轉戰意甲,A米會谷底反彈踢番場好波,力保聯賽前列位置?定係繼續沉淪衰多幾錢重?咁就要睇過先知喇。



周三1:30am 德甲 慕遜加柏 Vs 紐倫堡 on.cc 東網;Now 670、FOX +

周三3:30am 意甲 博洛尼亞 Vs AC米蘭 Now 638;有線614、654台

周三3:30am 德甲 杜塞爾多夫 Vs 多蒙特 Now 670、FOX +

周三3:30am 德甲 哈化柏林 Vs 奧格斯堡 Now 671、FOX +

周三3:30am 德甲 禾夫斯堡 Vs 史特加 Now 672、FOX +

周三4:00am 法聯盃 奧連斯 Vs 巴黎聖日耳門 Now 639;有線615、655台



