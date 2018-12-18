【東體爭議】歐聯英德對決　德甲覆沒？

歐聯16強抽籤後落實上演「英德對抗賽」，8場賽事入面有3場都係英超vs德甲戲碼，包括利物浦對拜仁慕尼黑、曼城對史浩克04同埋熱刺對多蒙特，正如德國名宿馬圖斯所擔心，德甲3支代表隨時面臨全軍覆沒！



牌面上最矚目當然係利物浦大戰拜仁慕尼黑，不過「紅軍」係上屆亞軍，球會發展如日方中，相反拜仁慕尼黑就係沉緊嘅鐵達尼號，利物浦要踢走拜仁其實係Easy Job，諗下洛賓、列貝利等老將同利物浦班生牯仔鬥跑，又諗下曉姆斯、謝路美保定要防守穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，睇怕都要開啟災難預警。



高普之前執教財力、人腳都弱過拜仁慕尼黑嘅多蒙特，21次同拜仁交鋒有9勝2和10負嘅接近成績，喺2011同2012年更2度壓倒拜仁贏德甲冠軍，擺明就係拜仁慕尼黑嘅剋星。至於英超盟主曼城對史浩克04，本身級數已經係差十萬九千里，曼城同利物浦基本上穩佔2個8強席位。



德甲最後稻草就係多蒙特，呢支德甲目前「一哥」狀態大勇，不過佢哋對手熱刺亦屬「同類」，法夫爾同普捷天奴都能夠將手上資源發揮到最大作用，上季2隊喺歐聯分組賽同組，結果熱刺主、客場「雙殺」多蒙特，似乎熱刺都係秤高啲嗰隊喎！



不過仲有一場隱藏版「英德對抗賽」好可能會由德國人勝出，前多蒙特教練杜曹執教嘅巴黎聖日耳門對住曼聯，呢位德國籍教頭今季成績唔錯，相信踢走「紅魔鬼」幫德國拎番啲面子。



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