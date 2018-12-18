【有片】未來人英超神預測莊家避劫

時空穿梭定係信口開河？阿仙奴日前聯賽意外2比3輸畀修咸頓，各項賽事連續22場不敗畫上句號，雖然不敗走勢斷纜，但係「兵工廠」能夠打出呢段強勢，其實都係意料之外。不過，英國傳媒發現，一名阿仙奴球迷3個月前，已經喺電視訪問入面預言球隊會打出不敗走勢，唔多唔少就係22場，好多網民睇完片後都好驚訝，甚至懷疑佢係「未來人」！



呢位「未來人」嘅「預言」係喺9月初發表，當時阿仙奴第4輪聯賽3比2贏卡迪夫城後，佢接受阿仙奴球迷電視台訪問，期間講到梅斯達菲嘅表現，「未來人」就話：「梅斯達菲加盟之後頭22場波不敗，阿仙奴嚟緊會再有22場不敗。」嗰陣「兵工廠」只係贏第2場波，連主持人都忍唔住笑佢：「咪得意忘形呀！」之後就全場一齊笑，勢估唔到笑話最終竟然變成事實。



更加有趣嘅係，原來博彩公司Paddy Power當時都特登開咗個盤，阿仙奴22場不敗有151倍，不過Paddy Power發言人就話：「阿仙奴開季連輸2場，突然貼佢哋連續22場不敗實在係匪夷所思，好不幸冇投注者夠膽落注囉。」



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