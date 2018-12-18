總結：火箭踢走周琦　續留NBA去邊隊？

同樣係打火箭嘅中國中鋒，周琦一度被期待可以好似傳奇姚明咁喺NBA發光發熱，可惜火箭周一突然宣布，正式裁走呢位喺2016年選秀會被選中嘅中鋒。雖然「姚明夢」完結，不過周琦暗示仍然希望留喺NBA比賽，傳聞已有其他球隊展開斟介，話唔定會有更好發展。



身高2米16嘅周琦，上季有18次上陣紀錄，而今季大部份時間被放去發展聯盟比賽，加上受傷關係更加難以進入輪換陣容，全季只係上陣過1分鐘，就係10月對拓荒者嘅賽事，嗰場波佢1次投射拎到2分，都有100%命中率呀！



周琦被火箭踢走之後，最大路選擇係返CBA打波，不過22歲新星仲咁後生，自然唔會輕易放棄夢想，佢喺社交網留言：「拼圖，不是這一塊，會是下一塊。夢不變，我在路上。」明顯係話自己仍然堅持NBA嘅夢。有大陸媒體指出，已經有其他NBA球隊對周琦有興趣。



火箭連串「瘦身」行動，被指係為引入猛將做準備，佢哋亦持續復甦，周二(18號)常規賽主場102比97擊敗爵士，狀態大勇嘅占士夏登又攻入47分，而且仲有6籃板、5助攻同5次偷波全能數據。



最新賽果(左方主場)

馬刺 123:96 76人

雷霆 121:96 公牛

木狼 132:105 帝王

火箭 102:97 爵士

紐約人 110:128 太陽

活塞 104:107 公鹿

快艇 127:131 拓荒者

勇士 110:93 灰熊



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