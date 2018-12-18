【有片】28扮16！印度超「神童」停賽半年

印度超級聯賽出現爆笑奇聞！印度球會詹謝普爾(Jamshedpur FC)今年10月打起一位超新星，報稱16歲嘅梅基射入關鍵1球，助球隊2比2逼和班加羅爾(Bengaluru FC)，佢亦成為印度超聯賽史上最年輕入球者，賽後仲獲隊友、澳洲名將卡希爾一齊訪問兼接受祝賀，卡希爾搭晒膊頭叫佢「呢個後生仔」，真係威到盡。



擁有一執「二撇雞」嘅梅基，個樣望落絕對唔似16歲，事實上佢嘅Facebook上面寫自己係1999年4月5日出生，即係已經19歲，而之後再有資料顯示，其實梅基依家已經28歲！印度足總日前宣布，由於梅基所提交虛假資料同聲明，所以決定重罰佢停賽半年，而佢喺球會同聯賽會嘅註冊亦會被取消，直至佢交出所有證明文件。



印度超聯近年發展迅速，唔少頂尖球星都去落班，包括科蘭、龍格保、羅比堅尼、梅度、迪比亞路、尼斯達、皮利斯、安歷卡同依家仲踢緊嘅卡希爾等等，今場畀呢個28歲「小將」咁玩法，真係乜架都丟晒呀！



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