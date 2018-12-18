【睇。體人物】籃球讓他爬起來－鄭淼夫　

那年中四，鄭淼夫擱下籃球，參加學界田徑比賽，跨欄時腳尖勾到欄頂，失去平衡跌倒。「啪啪」兩聲，清脆而沉重的聲響，身體某些部位彷彿不再屬於自己。然而眼前還有四道欄，他強撐著站起來，一步一步挪動。四……三……二……一……倒在終點線上，他依稀看見扭曲變形的左手，與幾道奔向他的身影：「不要動，你的手斷了。」雙手都斷了。



鄭淼夫，不只是一個田徑運動員，更是聖公會鄧肇堅中學男籃隊長。乍聽可能有點奇怪，支撐他從田徑場上站起來的卻是籃球。「從前的我很懦弱，總喜歡哭，是籃球教會我堅持，永不放棄。」球場上遇到的每一位教練、老師都對他影響深遠，他們或許嚴苛，不達要求總不免一頓痛訓。放棄很容易，但回過頭來，你會發現自己一無所得。「如果當初沒有打籃球，我不會有勇氣跌倒後爬起來，完成比賽。」



然而，再勇敢的人也會有軟弱的時候。隔天鄭淼夫被推出手術室後，醫生明確地告訴他，日後打籃球或難以回復從前水準。「醫生在我的左手鑲入了螺絲作固定之用，將來會更容易受傷。」他頓了頓，笑得有點苦澀。「那時候我真的很怕，很怕再也沒法打籃球。」彷徨之際，籃球隊打開了病房的門。平日打打鬧鬧的隊友提著一大袋零食，表情罕有地認真：「這些都是買給你吃的，你一定要重新站起來，和我們一起打籃球。」教練亦一改嚴肅神態，叮囑他別想太多，只管專心養傷。「很溫暖，很窩心。」他緩緩說著，漸漸鬆開了眉頭。



「為了回到球場，復健再艱辛漫長，我都願意堅持。」心情平復後，他對醫生如是說。「公立醫院的病人一旦回復基本自理能力，物理治療便會結束，但我想要的遠不止如此，只能參與更多額外療程。」一星期後，鄭淼夫出院。身體無法平衡的他一個月都不曾離家，重返校園後亦因為傷口未癒合不能運動。整整半年，他只能坐在場邊，眼睜睜看著隊友奮鬥。「自己退步的同時，隊友不斷進步，我恨不得馬上拾起籃球，一直打，能打多久就打多久。」



兩年過去，如今的鄭淼夫早已超越過去的自己。雖然鄧肇堅以港島區D2亞軍身份晉級精英賽，但球隊會盡力爭取出線。「我們球技未必及得上D1球隊，但每場比賽我們都會付出百分百努力，希望問心無愧。」



鄭淼夫

聖公會鄧肇堅中學

1.72m / 58kg / 中六 / 得分後衛



記者：許思彤









支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh